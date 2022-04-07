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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 11:35
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Российский эмигрант агитировал бывших однокурсников за Украину в чате в WhatsApp

Мужчина, живущий в Израиле более десяти лет, создал в мессенджере чат "МГТУ 30 лет спустя", в который пригласил 56 своих бывших однокурсников, а потом начал присылать туда антироссийскую пропаганду.

Эмигрант из России в Израиле создал чат бывших одногруппников в "Вотсапе", чтобы якобы вспомнить студенческие годы, а на самом деле начал агитировать за Украину. Участники написали заявление в полицию, сообщает SHOT.

52-летний мужчина, живущий в Израиле более десяти лет, создал в мессенджере "Вотсап" чат под названием "МГТУ 30 лет спустя", в который пригласил 56 своих бывших однокурсников. После он начал выкладывать туда антироссийскую пропаганду и фейки о ходе российской спецоперации на Украине.

Однокурсники не стали терпеть столь рьяную агитацию и нарушение российского законодательства, поэтому начали массово покидать чат и написали заявление в полицию. Сейчас в отношении эмигранта проводится проверка.

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Григорий Воронцов
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