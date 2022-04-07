Брат — о совершившем подвиг рядовом Юртаеве: Очень переживали за него, молились, ждали

После школы будущий герой пошёл служить в армию. Когда попал в ВДВ, то решил подписать контракт. В семье Юртаевых служили все: братья военного и отец.

Брат российского военного Ивана Юртаева, подвиги которого отметило Минобороны РФ, рассказал о нём. Видео © t.me / shot_shot

Подвиг рядового Ивана Юртаева, который под огнём защитил бронетехникой товарищей и, получив контузию, спас раненого наводчика, сегодня отметило Минобороны РФ. Его брат Евгений в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказал о механике-водителе десантно-штурмового взвода.

Он отметил, что Иван Юртаев в школе учился как все. Он также посещал спортивные секции, занимался тяжёлой атлетикой и карате. По окончании 11-го класса Юртаев решил пойти служить в армию.

"Соответственно, попав в Воздушно-десантные войска в Псков, решил подписать контракт. Служба его устраивала, и в связи с этим он решил послужить чуть подольше. Набраться опыта", — рассказал Евгений.

По его словам, стаж Юртаева составляет примерно два года. Собеседник телеграм-канала также рассказал, что в их семье служили все: и старшие братья Ивана, и его отец. Родные переживали за рядового после того, как началась спецоперация на Украине.

"Конечно, в первую очередь мы все переживали за брата, за то, что происходит. Соответственно, когда он вернулся, мы очень обрадовались. Молились, ждали", — поделился Евгений.