Мишустин, члены кабмина и депутаты Госдумы почтили память Жириновского

В ходе выступления премьер-министра с отчётом перед нижней палатой парламента был показан фильм о политике, созданный ЛДПР. После его трансляции звучали овации.

Депутаты Госдумы, а также премьер-министр Михаил Мишустин и члены кабмина почтили память скончавшегося Владимира Жириновского.

Так, после выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова в зале заседаний нижней палаты парламента был показан фильм, посвящённый Жириновскому, созданный ЛДПР. При этом выступать от партии никто не стал. После ролика все встали и поаплодировали, отдав дань памяти политику.