Мишустин, члены кабмина и депутаты Госдумы почтили память Жириновского
В ходе выступления премьер-министра с отчётом перед нижней палатой парламента был показан фильм о политике, созданный ЛДПР. После его трансляции звучали овации.
Депутаты Госдумы, а также премьер-министр Михаил Мишустин и члены кабмина почтили память скончавшегося Владимира Жириновского.
Так, после выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова в зале заседаний нижней палаты парламента был показан фильм, посвящённый Жириновскому, созданный ЛДПР. При этом выступать от партии никто не стал. После ролика все встали и поаплодировали, отдав дань памяти политику.
Ранее Лайф рассказывал, что Жириновского похоронят 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Отпевание лидера ЛДПР состоится в храме Христа Спасителя, а церемония прощания пройдёт в Колонном зале Дома союзов с 11 до 13 часов.
Напомним, 6 апреля стало известно, что Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика. Ранее свои соболезнования в связи со смертью Жириновского выразил Владимир Путин. Он отметил, что лидер ЛДПР был опытным политиком, ярким оратором и открытым к общению человеком.
Сайт Госдумы