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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 18:58
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МО РФ: Националисты под Харьковом обстреляли машины с мирными гражданами

Местные жители пытались самостоятельно выехать из населённых пунктов Дергачи и Слатино. При этом украинские бойцы выпускают людей только с "проводниками" из теробороны, за услуги которых надо платить.

Военные украинских националистических батальонов обстреляли в Харьковской области машины с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в Россию, в результате есть раненые. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населённых пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации, есть раненые", — сказал Мизинцев.

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По его словам, выехать из блокированных населённых пунктов, которые контролируют украинские военные, можно только с помощью местных "проводников, вступивших в ряды теробороны". Они обеспечивают гражданам беспрепятственный проезд через блокпосты за 100–200 долларов.

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Ранее в Минобороны сообщили, что националисты в Харькове провели "акции устрашения" с миномётами. Как отметил представитель министерства Михаил Мизинцев, подобные действия демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие властей Незалежной к судьбам своих граждан.

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Shutterstock / Ultraskrip

Ирина Мусина
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