Местные жители пытались самостоятельно выехать из населённых пунктов Дергачи и Слатино. При этом украинские бойцы выпускают людей только с "проводниками" из теробороны, за услуги которых надо платить.

Военные украинских националистических батальонов обстреляли в Харьковской области машины с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в Россию, в результате есть раненые. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населённых пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации, есть раненые", — сказал Мизинцев.

По его словам, выехать из блокированных населённых пунктов, которые контролируют украинские военные, можно только с помощью местных "проводников, вступивших в ряды теробороны". Они обеспечивают гражданам беспрепятственный проезд через блокпосты за 100–200 долларов.