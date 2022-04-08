Войска РФ уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ под Одессой

Также российские военнослужащие с помощью средств противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолёт Су-27. Удар произведён в районе населённого пункта Новомихайловка.

Российские военные в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Нимировское Одесской области. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины. Среди них пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", — добавил он.

В министерстве уточнили, что российские военнослужащие также с помощью средств противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолёт Су-27. Удар произведён в районе населённого пункта Новомихайловка.