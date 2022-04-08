Войска РФ уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ под Одессой
Также российские военнослужащие с помощью средств противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолёт Су-27. Удар произведён в районе населённого пункта Новомихайловка.
Российские военные в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Нимировское Одесской области. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины. Среди них пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", — добавил он.
В министерстве уточнили, что российские военнослужащие также с помощью средств противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолёт Су-27. Удар произведён в районе населённого пункта Новомихайловка.
Ранее в Минобороны рассказали о новых подвигах военнослужащих РФ в рамках "Операции Z" на Украине. Отмечены в том числе заслуги начальника аппаратной роты связи Рамиля Даньярова. Он под огнём националистов вытащил из горящего танка раненых сослуживцев, эвакуировал их и оказал медпомощь.
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