"Простите, что такой беспорядок": Российские военные оставили на доске трогательное послание украинским школьникам
Послание российских военных украинским школьникам. Фото © Telegram / Readovka
Бойцы пожелали ребятам успехов в учёбе, а также выбрать профессию по душе и стать теми, кто несёт мир. Кроме того, они призвали детей не повторять ошибок старших.
В селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области российские военнослужащие оставили на школьной доске трогательное послание украинским детям. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
В частности, солдаты пожелали ребятам успехов в учёбе, а также выбрать профессию по душе и стать теми, "кто несёт мир". Кроме того, они призвали детей не повторять ошибок старших и напомнили, что русские и украинцы — один народ. Также военные извинились за то, что навели в школе "беспорядок".
"Дети, простите, что такой беспорядок, мы старались сохранить школу, но были обстрелы. Живите в мире, берегите себя и не повторяйте ошибок, которые совершили ваши старшие. Мир вам, братья и сёстры", — гласит надпись мелом на школьной доске.
Ранее Лайф сообщал, что российские врачи спасли жителя Изюма, закрывшего собой детей во время обстрела ВСУ. После успешно проведённой операции мужчина рассказал, что помнит яркие вспышки бомбардировки и полагает, что это были кассетные бомбы.