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Опубликовано 8 апреля 2022, 17:42
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"Простите, что такой беспорядок": Российские военные оставили на доске трогательное послание украинским школьникам

Послание российских военных украинским школьникам. Фото © Telegram / Readovka

Послание российских военных украинским школьникам. Фото © Telegram / Readovka

Бойцы пожелали ребятам успехов в учёбе, а также выбрать профессию по душе и стать теми, кто несёт мир. Кроме того, они призвали детей не повторять ошибок старших.

В селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области российские военнослужащие оставили на школьной доске трогательное послание украинским детям. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

В частности, солдаты пожелали ребятам успехов в учёбе, а также выбрать профессию по душе и стать теми, "кто несёт мир". Кроме того, они призвали детей не повторять ошибок старших и напомнили, что русские и украинцы — один народ. Также военные извинились за то, что навели в школе "беспорядок".

"Дети, простите, что такой беспорядок, мы старались сохранить школу, но были обстрелы. Живите в мире, берегите себя и не повторяйте ошибок, которые совершили ваши старшие. Мир вам, братья и сёстры", — гласит надпись мелом на школьной доске.

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Ранее Лайф сообщал, что российские врачи спасли жителя Изюма, закрывшего собой детей во время обстрела ВСУ. После успешно проведённой операции мужчина рассказал, что помнит яркие вспышки бомбардировки и полагает, что это были кассетные бомбы.

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Наталья Исакова
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