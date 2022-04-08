"Простите, что такой беспорядок": Российские военные оставили на доске трогательное послание украинским школьникам

Бойцы пожелали ребятам успехов в учёбе, а также выбрать профессию по душе и стать теми, кто несёт мир. Кроме того, они призвали детей не повторять ошибок старших.

В селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области российские военнослужащие оставили на школьной доске трогательное послание украинским детям. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

В частности, солдаты пожелали ребятам успехов в учёбе, а также выбрать профессию по душе и стать теми, "кто несёт мир". Кроме того, они призвали детей не повторять ошибок старших и напомнили, что русские и украинцы — один народ. Также военные извинились за то, что навели в школе "беспорядок".

"Дети, простите, что такой беспорядок, мы старались сохранить школу, но были обстрелы. Живите в мире, берегите себя и не повторяйте ошибок, которые совершили ваши старшие. Мир вам, братья и сёстры", — гласит надпись мелом на школьной доске.