"Жизнь пациента намного важнее выстрелов за окном": Российские медсёстры рассказали, как спасали в ЛНР раненных в ходе "Операции Z" бойцов
Храбрые женщины признались, что солдаты много шутили, когда приходили в сознание. По словам медиков, военные не теряют боевой настрой, несмотря ни на что.
Две медсестры из России на протяжении двух недель спасали жизни раненных в ходе "Операции Z" бойцов в одном из городов ЛНР. Видео © Telegram / SHOT
Две российские медсестры-анестезиста — Светлана Лариева и Елена Лукина — отправились в Луганскую Народную Республику помогать местным врачам спасать бойцов, раненных в ходе операции по защите Донбасса. Об этом девушки-добровольцы рассказали в интервью телеграм-каналу SHOT.
Несмотря на просьбы родственников остаться, россиянки поехали в город Первомайск, где провели две недели. Свой поступок женщины героическим не считают и утверждают, что "бросить своих просто не могли".
"Было не до страха, потому что жизнь пациента на операционном столе была намного важнее этих выстрелов за окном", — рассказала Лариева.
А Лукина призналась, что раненые солдаты много шутили, когда приходили в сознание, и добавила, что духом они не падают никогда. При этом медсёстры отметили, что настоящими героями являются медработники из Луганска, которые на протяжении восьми лет живут и работают в таком напряжении.
Ранее медсестра из Волновахи рассказала, что солдаты ВСУ буквально готовы расстреливать людей в упор. Она лишилась жилья в результате обстрелов украинскими военными, затем спасалась и жила в подвале клиники вместе с персоналом и пациентами.
Telegram / SHOT