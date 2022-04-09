"Жизнь пациента намного важнее выстрелов за окном": Российские медсёстры рассказали, как спасали в ЛНР раненных в ходе "Операции Z" бойцов

Храбрые женщины признались, что солдаты много шутили, когда приходили в сознание. По словам медиков, военные не теряют боевой настрой, несмотря ни на что.

Две медсестры из России на протяжении двух недель спасали жизни раненных в ходе "Операции Z" бойцов в одном из городов ЛНР. Видео © Telegram / SHOT

Две российские медсестры-анестезиста — Светлана Лариева и Елена Лукина — отправились в Луганскую Народную Республику помогать местным врачам спасать бойцов, раненных в ходе операции по защите Донбасса. Об этом девушки-добровольцы рассказали в интервью телеграм-каналу SHOT.

Несмотря на просьбы родственников остаться, россиянки поехали в город Первомайск, где провели две недели. Свой поступок женщины героическим не считают и утверждают, что "бросить своих просто не могли".

"Было не до страха, потому что жизнь пациента на операционном столе была намного важнее этих выстрелов за окном", — рассказала Лариева.

А Лукина призналась, что раненые солдаты много шутили, когда приходили в сознание, и добавила, что духом они не падают никогда. При этом медсёстры отметили, что настоящими героями являются медработники из Луганска, которые на протяжении восьми лет живут и работают в таком напряжении.