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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 18:12
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Танковые подразделения РФ и ДНР оказывают поддержку пехоте в освобождении Мариуполя

После выполнения задачи боевые машины пополняют комплект в соответствии с заданием и снова возвращаются на свои позиции.

Танковые подразделения России и Донецкой Народной Республики (ДНР) оказывают поддержку пехотным частям в боях за освобождение Мариуполя от группировок националистов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Корреспондент агентства побывал на передовом опорном пункте танковых частей в Мариуполе и застал там российский Т-72, который приехал на перезарядку. По его словам, боевые машины после выполнения задачи пополняют боекомплект и снова возвращаются на позиции.

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А ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Мариуполе удалось освободить 14 российских моряков. Речь идёт о членах экипажа гражданского судна "Азов Конкорд". По словам омбудсмена, украинские силовики удерживали россиян в плену с 24 февраля.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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