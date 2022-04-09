Танковые подразделения РФ и ДНР оказывают поддержку пехоте в освобождении Мариуполя

После выполнения задачи боевые машины пополняют комплект в соответствии с заданием и снова возвращаются на свои позиции.

Танковые подразделения России и Донецкой Народной Республики (ДНР) оказывают поддержку пехотным частям в боях за освобождение Мариуполя от группировок националистов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Корреспондент агентства побывал на передовом опорном пункте танковых частей в Мариуполе и застал там российский Т-72, который приехал на перезарядку. По его словам, боевые машины после выполнения задачи пополняют боекомплект и снова возвращаются на позиции.