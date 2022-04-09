Москалькова: В результате обмена с Украиной в РФ вернулись 32 дальнобойщика

Также, по словам омбудсмена, на родину были эвакуированы граждане Белоруссии. Ранее она сообщила об освобождении 14 российских моряков с судна "Азов Конкорд", которых удерживали ВСУ.

В результате обмена с Украиной в Россию вернулись 32 дальнобойщика, которых удерживали киевские военные. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси. Очень рады, что наши граждане вернулись на Родину", — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.