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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 21:24
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Москалькова: В результате обмена с Украиной в РФ вернулись 32 дальнобойщика

Также, по словам омбудсмена, на родину были эвакуированы граждане Белоруссии. Ранее она сообщила об освобождении 14 российских моряков с судна "Азов Конкорд", которых удерживали ВСУ.

В результате обмена с Украиной в Россию вернулись 32 дальнобойщика, которых удерживали киевские военные. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси. Очень рады, что наши граждане вернулись на Родину", — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.

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А ранее Москалькова сообщила, что в Мариуполе удалось освободить 14 российских моряков. Речь идёт о членах экипажа гражданского судна "Азов Конкорд". По словам омбудсмена, ВСУ удерживали экипаж с 24 февраля. В частности, у россиян отобрали телефоны, ноутбуки и документы.

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Pexels

Наталья Исакова
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