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Опубликовано 11 апреля 2022, 10:45
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Войска России взяли укреплённый рубеж ВСУ в селе Каменка Харьковской области

Захват и удержание населённого пункта российскими бойцами позволили основным силам развить успех в наступлении.

Награждение танкистов ЗВО. Видео © Минобороны РФ

Боевые государственные награды вручены танкистам Западного военного округа, которые выбили украинские подразделения из села Каменка и заняли его. Это был один из наиболее укреплённых пунктов дислокации ВСУ в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

"Танковые экипажи Т-72Б3М разгромили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои. Захват и удержание населённого пункта позволили основным силам развить успех в наступлении", отметили в ведомстве.

Сразу после сражения танкистам Западного военного округа на передовой были вручены боевые государственные награды. Орденом Мужества награждены сержанты, старшины и офицеры танкового полка за проявленный героизм, отметили в Минобороны РФ.

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Татьяна Миссуми
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