Войска России взяли укреплённый рубеж ВСУ в селе Каменка Харьковской области
Захват и удержание населённого пункта российскими бойцами позволили основным силам развить успех в наступлении.
Награждение танкистов ЗВО. Видео © Минобороны РФ
Боевые государственные награды вручены танкистам Западного военного округа, которые выбили украинские подразделения из села Каменка и заняли его. Это был один из наиболее укреплённых пунктов дислокации ВСУ в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщило российское Министерство обороны.
"Танковые экипажи Т-72Б3М разгромили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои. Захват и удержание населённого пункта позволили основным силам развить успех в наступлении", — отметили в ведомстве.
Сразу после сражения танкистам Западного военного округа на передовой были вручены боевые государственные награды. Орденом Мужества награждены сержанты, старшины и офицеры танкового полка за проявленный героизм, отметили в Минобороны РФ.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые используются в ходе "Операции Z" для уничтожения военной инфраструктуры и боевой техники Вооружённых сил Украины.
Минобороны РФ