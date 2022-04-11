Войска России взяли укреплённый рубеж ВСУ в селе Каменка Харьковской области

Захват и удержание населённого пункта российскими бойцами позволили основным силам развить успех в наступлении.

Награждение танкистов ЗВО. Видео © Минобороны РФ

Боевые государственные награды вручены танкистам Западного военного округа, которые выбили украинские подразделения из села Каменка и заняли его. Это был один из наиболее укреплённых пунктов дислокации ВСУ в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

"Танковые экипажи Т-72Б3М разгромили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои. Захват и удержание населённого пункта позволили основным силам развить успех в наступлении", — отметили в ведомстве.

Сразу после сражения танкистам Западного военного округа на передовой были вручены боевые государственные награды. Орденом Мужества награждены сержанты, старшины и офицеры танкового полка за проявленный героизм, отметили в Минобороны РФ.