Meta до 30 апреля продлила разрешение на призывы к насилию в отношении россиян

При этом некоторые сотрудники компании оказались этим недовольны. По их мнению, такая политика говорит о том, что риторика ненависти допустима, если она нацелена на "нужных" людей.

Компания Meta* продлила действие ряда исключений, позволяющих украинским пользователям соцсетей призывать к насилию в отношении россиян и делать заявления, "унижающие человеческое достоинство". Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы фирмы.

"В конце марта компания продлила действия оставшихся исключений для Украины до 30 апреля", — говорится в сообщении агентства.

При этом некоторые сотрудники компании оказались недовольны предоставленной украинцам возможностью писать комментарии, "которые сочли бы запретными для пользователей, пишущих о предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке и в других уголках мира".

"Такое ощущение, что эта политика говорит о том, что риторика ненависти и призывы к насилию допустимы, если они нацелены на "нужных" людей", — написал один из работников на внутренней платформе компании.

Отмечается, что Meta не обеспечила модераторов нужными рекомендациями, которые помогли бы в блокировке сообщений, где выдвигаются "ложные нарративы" об "Операции Z" на Украине.