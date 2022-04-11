Meta до 30 апреля продлила разрешение на призывы к насилию в отношении россиян
При этом некоторые сотрудники компании оказались этим недовольны. По их мнению, такая политика говорит о том, что риторика ненависти допустима, если она нацелена на "нужных" людей.
Компания Meta* продлила действие ряда исключений, позволяющих украинским пользователям соцсетей призывать к насилию в отношении россиян и делать заявления, "унижающие человеческое достоинство". Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы фирмы.
"В конце марта компания продлила действия оставшихся исключений для Украины до 30 апреля", — говорится в сообщении агентства.
При этом некоторые сотрудники компании оказались недовольны предоставленной украинцам возможностью писать комментарии, "которые сочли бы запретными для пользователей, пишущих о предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке и в других уголках мира".
"Такое ощущение, что эта политика говорит о том, что риторика ненависти и призывы к насилию допустимы, если они нацелены на "нужных" людей", — написал один из работников на внутренней платформе компании.
Отмечается, что Meta не обеспечила модераторов нужными рекомендациями, которые помогли бы в блокировке сообщений, где выдвигаются "ложные нарративы" об "Операции Z" на Украине.
Напомним, Meta, которой принадлежат соцсети, ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В связи с этим 21 марта суд признал компанию экстремистской и запретил её деятельность на территории РФ. Под запрет попали также соцсети Facebook* и Instagram*. При этом на WhatsApp блокировка не распространилась.
* Признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
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