По словам Романа Кущенко, противники, во время боёв прикрывавшиеся мирными жителями, теперь прячутся от спецотрядов по выявлению военных преступников.

Нацисты из украинского батальона "Азов" до сих пор могут скрываться в домах мариупольцев. Об этом РИА ФАН рассказал один из активных бойцов ополчения Роман Кущенко. По его словам, во время боёв азовцы вели огонь из квартир местных жителей, прикрываясь гражданскими.

"Здесь же работали наводчики для ракет ВСУ. Регулярные силы Украины знали, что это жилые районы, и азовцы намеренно давали для обстрелов эти координаты. Несмотря на это, били по своим", — рассказал Кущенко.

Он убеждён, что теперь азовцы могут скрываться под видом простых граждан. Как сообщает РИА ФАН, сейчас в Мариуполе работают спецотряды по выявлению военных преступников и передаче их в суд.