Российских саночников отказались допустить до международных турниров, несмотря на решение суда

В начале марта МОК рекомендовал отстранить спортсменов из России от соревнований.

Международная федерация санного спорта (FIL) решила проигнорировать вердикт собственного Арбитражного суда о приостановке санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте организации.

На прошлой неделе президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что Арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию в связи с отстранением наших спортсменов.