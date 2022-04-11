Российских саночников отказались допустить до международных турниров, несмотря на решение суда
В начале марта МОК рекомендовал отстранить спортсменов из России от соревнований.
Международная федерация санного спорта (FIL) решила проигнорировать вердикт собственного Арбитражного суда о приостановке санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте организации.
На прошлой неделе президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что Арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию в связи с отстранением наших спортсменов.
"Несмотря на решение Арбитражного суда, мы всё равно будем придерживаться мер, принятых 2 марта. Россия не имеет права проводить мероприятия под эгидой FIL. Также российским спортсменам, тренерам и официальным лицам по-прежнему запрещено участие в соревнованиях", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / imago images / CEPix / Christian Einecke