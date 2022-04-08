"Станет важным прецедентом": В ОКР оценили решение Арбитражного суда удовлетворить апелляцию российских саночников

МОК в начале марта рекомендовал отстранить спортсменов из России от турниров.

ОКР надеется, что вердикт Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) об отмене отстранения российских спортсменов от участия в международных турнирах станет важным прецедентом при рассмотрении подобных дел в других спортивных организациях. Об этом сообщает пресс-служба организации.