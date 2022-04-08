"Станет важным прецедентом": В ОКР оценили решение Арбитражного суда удовлетворить апелляцию российских саночников
МОК в начале марта рекомендовал отстранить спортсменов из России от турниров.
ОКР надеется, что вердикт Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) об отмене отстранения российских спортсменов от участия в международных турнирах станет важным прецедентом при рассмотрении подобных дел в других спортивных организациях. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В пятницу президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что Арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию в связи с отстранением наших спортсменов.
"ОКР особо подчёркивает, что указанная аргументация Арбитражного суда FIL полностью совпадает с нашей принципиальной позицией. Мы продолжаем последовательно защищать интересы российских спортсменов, общероссийских спортивных федераций и ОКР по оспариванию незаконных и необоснованных решений международных спортивных организаций. Надеемся, что вынесенное решение Арбитражного суда FIL станет важным прецедентом и ориентиром при рассмотрении апелляций на решения других международных спортивных организаций", — говорится в заявлении.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Dmitri Lovetsky