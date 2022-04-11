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Опубликовано 11 апреля 2022, 15:12
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Басурин рассказал, что украинские военные взорвали дамбу в Донецкой области

Сделано это было для создания преграды войскам РФ и ДНР, однако пострадали мирные жители, их дома затопило.

Украинские боевики взорвали дамбу в Святогорске Донецкой области, а теперь угрожают уничтожить ещё одну. Об этом сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Есть случай подрыва дамбы. Это Святогорск, севернее Славянска, где они взорвали дамбу и вода растеклась. Под предлогом того, чтобы не дать войскам преодолеть преграду. Но при этом затопило частные дома, которые находились в пойме водохранилища", — пояснил он.

По его словам, боевики планируют уничтожить ещё одну дамбу, сдерживающую воду в водохранилище Светлодарска. Если подобное произойдёт, то миллионы кубов воды начнут растекаться и затопят посёлок Байрак, находящийся рядом. Людей попросту снесёт таким потоком, подчеркнул Басурин.

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Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил на брифинге, что власти Киева при поддержке западных стран продолжают подготовку чудовищных акций массового уничтожения мирных жителей в Луганской Народной Республике.

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ТАСС / Николай Тришин

Татьяна Миссуми
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