Контр-адмирал Кириллов предупредил о риске катастрофы из-за украинских мин в Чёрном море

По словам отставного офицера, дело даже не столько в опасности уничтожения танкеров, которые там ходят, а в угрозе разлива топлива.

Контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов предупредил об угрозе экологической катастрофы в случае, если грузовой танкер наткнётся на мины, установленные ВСУ в акватории Чёрного моря.

"Это будет ужас. Дело даже не в гибели танкера, а дело в экологических последствиях. Танкеры сейчас бывают очень большие. Я как-то в Новороссийске был года два назад в командировке, там такие танкерюги стояли. Я такие видел только в Сингапуре. Там танкеры по 100 тысяч и более тонн. Представляете, сколько на нём топлива?" — заявил он в беседе с URA.ru.

Он также провёл параллель между обстановкой в Чёрном море и ситуацией в Балтийском море после Великой Отечественной войны. Хотя немецкие, финские и российские мины там ставились более профессионально, предполагалось, что восточная Балтика из-за них будет закрыта на 20 лет. Однако уже через три-четыре года она стала и судоходна, и доступна для промысла, хотя кое-где мины ещё попадаются.

При этом Кириллов отметил, что сегодня у моряков улучшены технические способности флота. Он также напомнил о разминировании Персидского залива после операции ВС США в Кувейте против Ирака в 1990–1991 годах и Красного моря в районе Суэцкого канала. По его словам, дело заняло от одного до трёх месяцев при очень энергичных усилиях.