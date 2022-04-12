Москалькова сообщила о сексуальных преступлениях против украинских беженок в ЕС
Как было заявлено во время дискуссии на площадке Европейской сети ГАНРИ, гражданки Незалежной в том числе зачастую попадают в руки торговцев людьми.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что прибывающие в страны Евросоюза украинские женщины часто становятся жертвами сексуальных преступлений.
"Во время обмена мнениями в ходе сегодняшней дискуссии на площадке Европейской сети ГАНРИ мои зарубежные коллеги особо отмечали проблему, с которой сталкиваются женщины, прибывающие из Украины в страны ЕС в качестве беженцев", — написала она в своём телеграм-канале.
По словам Москальковой, зачастую женщины становятся "живым товаром" для торговцев людьми и потенциальными жертвами преступлений на сексуальной почве.
Ранее Лайф рассказывал, что в Германии появились "фальшивые" беженцы с украинскими паспортами. Отмечается, что вскрыть такие подробности удалось после того, как 26 марта в одном из приютов в Мюнхене произошла массовая драка с участием более 50 человек.
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