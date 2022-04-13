Песков: Если бы Киев прислушался к идеям Медведчука, спецоперации бы не было
Задержанный Виктор Медведчук. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
Представитель Кремля назвал украинского депутата политиком, имеющим свой взгляд на происходящее и свою позицию.
Если бы Киев прислушался к идеям лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука о ситуации в Донбассе, военной спецоперации России на Украине не было бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Медведчук всегда был за мир, выступал против войны, против расширения конфликта в Донбассе. Если бы в своё время эти его идеи и идеи его партии учитывались в государственной политике Украины, то никакой военной операции не было бы", — отметил представитель Кремля.
Песков назвал Медведчука политиком, имеющим свой взгляд на происходящее на Украине и свою позицию.
Напомним, что фотография закованного в наручники Виктора Медведчука накануне появилась в телеграм-канале президента Украины. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" на украинских военнопленных. Однако в МВД Незалежной посчитали преждевременным это решение своего лидера. Когда именно был задержан Медведчук, неизвестно. Экс-депутат Рады Илья Кива полагает, что политик мог находиться в руках СБУ на протяжении всей российской спецоперации.