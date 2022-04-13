Песков: Если бы Киев прислушался к идеям Медведчука, спецоперации бы не было

Представитель Кремля назвал украинского депутата политиком, имеющим свой взгляд на происходящее и свою позицию.

Если бы Киев прислушался к идеям лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука о ситуации в Донбассе, военной спецоперации России на Украине не было бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Медведчук всегда был за мир, выступал против войны, против расширения конфликта в Донбассе. Если бы в своё время эти его идеи и идеи его партии учитывались в государственной политике Украины, то никакой военной операции не было бы", — отметил представитель Кремля.