МО РФ: Неонацисты заблокировали свыше 450 человек в Николо-Васильевском монастыре

Религиозную общину и единственную ведущую к ней дорогу постоянно обстреливают из миномётов и крупнокалиберных пулемётов. Сообщается об убитых и раненых.

В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, среди заложников есть дети, женщины с младенцами, старики и тяжелобольные люди, подключённые к аппаратам жизнеобеспечения, а также больные раком и инсулинозависимые. Эвакуацию осложняет то, что монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из миномётов и крупнокалиберных пулемётов.

"В обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей. Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощрённостью применяются на практике украинскими неонацистами", — заявил Михаил Мизинцев.