МО РФ: Неонацисты заблокировали свыше 450 человек в Николо-Васильевском монастыре
Религиозную общину и единственную ведущую к ней дорогу постоянно обстреливают из миномётов и крупнокалиберных пулемётов. Сообщается об убитых и раненых.
В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, среди заложников есть дети, женщины с младенцами, старики и тяжелобольные люди, подключённые к аппаратам жизнеобеспечения, а также больные раком и инсулинозависимые. Эвакуацию осложняет то, что монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из миномётов и крупнокалиберных пулемётов.
"В обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей. Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощрённостью применяются на практике украинскими неонацистами", — заявил Михаил Мизинцев.
Ранее Лайф писал, что националисты в Харькове провели "акции устрашения" с миномётами. Как подчеркнул представитель министерства Михаил Мизинцев, подобные действия демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие властей Незалежной к судьбам своих граждан.