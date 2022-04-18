Российские ПВО сбили два украинских МиГ-29, один Су-25 и 11 дронов

Также, по данным ведомства, перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных ВСУ по Чернобаевке.

Средства ПВО России уничтожили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 и один Су-25, а также одиннадцать беспилотников. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе три украинских боевых самолёта: два истребителя МиГ-29 в районе населённого пункта Изюма и один Су-25 в районе Авдеевки", — сказал офицер.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ сбиты над такими населёнными пунктами, как Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное. Также перехвачены десять крупнокалиберных реактивных снарядов, которые были выпущены украинскими реактивными системами залпового огня по Чернобаевке.