Басурин назвал фейком информацию о наличии гражданских на "Азовстали"

Представитель Народной милиции ДНР отметил, что украинская сторона, распространяя подобные сведения, пытается добиться прекращения обстрела территории и обезопасить объект от штурма.

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где ВС РФ совместно с союзными силами ликвидируют остатки украинских военнослужащих, нет гражданских. Информация о присутствии там мирных жителей — вброс. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Там (на "Азовстали". — Прим. Лайфа) гражданского населения нет. Поэтому любой вброс, который помог бы им (бойцам ВСУ. — Прим. Лайфа) выжить, они будут использовать всегда. Для них это будет предлог, чтобы прекратился обстрел территории и никто не штурмовал данный объект", — сказал он.