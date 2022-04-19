Шойгу: Военные РФ последовательно выполняют план по освобождению ЛДНР

Военнослужащие проявляют мужество и героизм, добавил министр обороны, а события последних месяцев наглядно показывают, насколько важно для страны продолжать совершенствование своей армии.

Военные РФ последовательно выполняют план освобождения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Российская армия выполняет поставленные Верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он на коллегии военного ведомства.

Шойгу добавил, что в народных республиках проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни. Участвующие в "Операции Z" военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга, уточнил министр. По его словам, события последних месяцев наглядно показывают, насколько важно для страны продолжать совершенствование своей армии.