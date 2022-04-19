Шойгу: Военные РФ последовательно выполняют план по освобождению ЛДНР
Военнослужащие проявляют мужество и героизм, добавил министр обороны, а события последних месяцев наглядно показывают, насколько важно для страны продолжать совершенствование своей армии.
Военные РФ последовательно выполняют план освобождения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Российская армия выполняет поставленные Верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он на коллегии военного ведомства.
Шойгу добавил, что в народных республиках проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни. Участвующие в "Операции Z" военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга, уточнил министр. По его словам, события последних месяцев наглядно показывают, насколько важно для страны продолжать совершенствование своей армии.
А ранее Минобороны показало кадры боевого применения Су-34 в ходе "Операции Z". В ведомстве подчеркнули, что вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и тёмное время суток в любых погодных условиях. Перед этим техника проходит комплексную подготовку.
VK / Минобороны России