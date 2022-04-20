Глава Россотрудничества Примаков заявил, что сделает выводы в отношении Поклонской

Руководитель агентства подчеркнул, что в вопросе выражения свободы мнений в случае с госслужащими интересы ведомства и государства должны быть приоритетными.

Россотрудничество сделает выводы в отношении заместителя главы ведомства Натальи Поклонской после её слов об "Операции Z" на Украине. Об этом заявил руководитель агентства Евгений Примаков в телеграм-канале. Он отметил, что символ Z, которым помечается военная техника РФ, является символом "самого освобождения Украины от очевидного зла — террористов и бандформирований режима".

По словам Примакова, касательно определённого волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в ведомстве, то здесь интересы агентства и государства должны быть приоритетными.

"Будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы", — написал он.

Пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон в телеграм-канале отметила, что в России не существует практики принуждения к каким-либо взглядам. По её словам, о спецоперации на Украине люди высказывают различные мнения. Однако есть профессиональная этика.

"Вы не работаете на госслужбе во внешнеполитическом ведомстве, если не поддерживаете внешнюю политику государства. Всё просто", — уверена Фридрихсон.

Она добавила, что беззаботное время провокационных комментариев с целью повысить цитируемость прошло. Поэтому сейчас нужно определиться: "пиар-самоидентификация или реальный рабочий процесс".

Ранее Наталья Поклонская в интервью YouTube-каналу "Живой гвоздь" высказала собственное мнение, раскритиковав отношение в обществе к символу спецоперации на Украине — букве Z. После интервью она в своём телеграм-канале призвала к "добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Кроме того, Поклонская отметила, что из списка Россотрудничества удалось обменять тяжелораненых солдат.