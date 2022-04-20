Госдума приняла закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Глава государства Владимир Путин ранее дал поручение кабмину и "Газпрому" обеспечить реализацию инициативы до 1 мая 2022 года. Напомним, что авторами документа стали депутаты от "Единой России".

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатных поставок газа для Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях. Об этом сообщается в телеграм-канале "Единой России", депутаты которой и предложили данную инициативу.

В партии отметили, что принятый документ обеспечит бесперебойную работу почти трёх тысяч Вечных огней и Огней памяти, находящихся по всей стране. Глава государства Владимир Путин ранее дал поручение кабмину и "Газпрому" обеспечить реализацию инициативы единороссов до 1 мая текущего года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.