Песков: Слова Зеленского о том, что он не получил документ от РФ, вызывают вопросы
Представитель Кремля удивился, почему украинскому лидеру не докладывают о российских вариантах текста, отметив, что Москва продолжит ждать ответа от Киева на последнюю версию проекта.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видел и не получал российского проекта документа по урегулированию ситуации вокруг Незалежной, вызывает вопросы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что никаких текстов [он] не получал и не видел, что тоже вызывает определённые вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста", — сказал он.
Песков подчеркнул, что Москва продолжит ждать ответа от украинских переговорщиков на последнюю версию российского проекта документа по урегулированию.
"Наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам — украинской переговорной делегации, дальше будем ждать ответа", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что в среду, 20 апреля, Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и теперь, по его словам, мяч на стороне Киева. При этом в этот же день на пресс-конференции Зеленский заявил, что он "ничего не слышал, ничего не видел" и уверен, "что ничего не передали".
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложения по соглашению. Дипломат подчеркнула, что российские представители передали украинской стороне материалы ещё в пятницу, 15 апреля, но никакой реакции пока так и не последовало.
ТАСС / Михаил Метцель