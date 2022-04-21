Песков: Слова Зеленского о том, что он не получил документ от РФ, вызывают вопросы

Представитель Кремля удивился, почему украинскому лидеру не докладывают о российских вариантах текста, отметив, что Москва продолжит ждать ответа от Киева на последнюю версию проекта.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видел и не получал российского проекта документа по урегулированию ситуации вокруг Незалежной, вызывает вопросы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что никаких текстов [он] не получал и не видел, что тоже вызывает определённые вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста", — сказал он.

Песков подчеркнул, что Москва продолжит ждать ответа от украинских переговорщиков на последнюю версию российского проекта документа по урегулированию.

"Наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам — украинской переговорной делегации, дальше будем ждать ответа", — отметил представитель Кремля.

Напомним, что в среду, 20 апреля, Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и теперь, по его словам, мяч на стороне Киева. При этом в этот же день на пресс-конференции Зеленский заявил, что он "ничего не слышал, ничего не видел" и уверен, "что ничего не передали".