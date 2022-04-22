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Опубликовано 22 апреля 2022, 14:43

"Единая Россия" доставила в ДНР 20 тонн лекарств

В Донецкую Народную Республику доставили 20 тонн лекарств. Фото © "Единая Россия"

В Донецкую Народную Республику доставили 20 тонн лекарств. Фото © "Единая Россия"

Гуманитарный фронт сегодня не менее важен, чем военный. Местные врачи работают в суровых условиях и являются настоящими героями, однако им необходимо помогать, отметила депутат Тимофеева.

РФ продолжает поставлять в Донбасс гуманитарную помощь. Так, "Единая Россия" доставила в Донецкую Народную Республику двадцать тонн лекарств, большая часть из которых пойдёт в Донецкий центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Антибиотики, обезболивающие, растворы для капельниц и инъекций. Цена сегодняшнего 20-тонного гуманитарного груза — здоровье и человеческие жизни. Понимаем, насколько важно помогать жителям Донбасса. Особенно когда сам видишь, кому привозишь помощь", — сказала депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Тимофеева.

Она посетила детское отделение Республиканского травматологического центра, где лечат детей с минно-взрывными и осколочными ранениями. Тимофеева привезла детям игры и наборы для творчества, а также отметила, что гуманитарный фронт сегодня не менее важен, чем военный. По её словам, местные врачи работают в суровых условиях и являются настоящими героями, однако им надо помогать лекарствами.

ОНФ и МЧС России доставили в Донбасс более 400 тонн гумпомощи
ОНФ и МЧС России доставили в Донбасс более 400 тонн гумпомощи

Ранее в школах Подмосковья собрали 350 тонн гумпомощи для жителей Донбасса. Губернатор области отметил, что к акции беспрепятственно могут присоединиться все желающие, в том числе и любые предприятия. Причём уже собранный объём Воробьёв назвал приличным.

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Николь Вербер
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