"Единая Россия" доставила в ДНР 20 тонн лекарств

Гуманитарный фронт сегодня не менее важен, чем военный. Местные врачи работают в суровых условиях и являются настоящими героями, однако им необходимо помогать, отметила депутат Тимофеева.

РФ продолжает поставлять в Донбасс гуманитарную помощь. Так, "Единая Россия" доставила в Донецкую Народную Республику двадцать тонн лекарств, большая часть из которых пойдёт в Донецкий центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Антибиотики, обезболивающие, растворы для капельниц и инъекций. Цена сегодняшнего 20-тонного гуманитарного груза — здоровье и человеческие жизни. Понимаем, насколько важно помогать жителям Донбасса. Особенно когда сам видишь, кому привозишь помощь", — сказала депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Тимофеева.

Она посетила детское отделение Республиканского травматологического центра, где лечат детей с минно-взрывными и осколочными ранениями. Тимофеева привезла детям игры и наборы для творчества, а также отметила, что гуманитарный фронт сегодня не менее важен, чем военный. По её словам, местные врачи работают в суровых условиях и являются настоящими героями, однако им надо помогать лекарствами.