В Мариуполе возобновила работу первая АЗС

Заправка получила серьёзные повреждения в ходе боевых действий, однако их удалось оперативно устранить.

В Мариуполе заработала первая АЗС после вынужденного перерыва, на ней продаётся газ, дизельное топливо и бензин, сообщает в "Телеграме" Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

"21 апреля в Мариуполе начала работать первая в городе АЗС. Расположена она на Запорожском шоссе, неподалёку от въезда в населённый пункт со стороны пгт Володарское. Здесь будет реализовываться дизельное топливо, 92-й, 95-й бензин и чрезвычайно востребованный местными жителями газ", — уточнили в ведомстве.

По словам регионального директора ООО "Донецкая топливная компания" Павла Чубина, для запуска АЗС потребовался восстановительный ремонт: был полностью разрушен резервуарный парк, всё топливо выкачано, а технологические трубопроводы сильно повреждены. Покупатели смогут производить оплату как гривнами, так и рублями, добавил он.