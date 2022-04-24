Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"

По словам сержанта ВСУ, заградительный отряд в его мотопехотной бригаде появился, когда моральное состояние солдат ухудшилось, им перестали платить деньги, начались сбои в поставках еды.

Украинские националисты активно используют заградительные отряды из "Правого сектора"* для предотвращения дезертирства, рассказал украинский военнопленный, старший сержант разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Михаил Янковский.

По словам сержанта, заградительный отряд в его мотопехотной бригаде появился, когда моральное состояние солдат ухудшилось. Им прекратили платить деньги, начались сбои в поставках еды, а также перестали эвакуировать раненых бойцов. В результате многие военные сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

"К нам прибыла группа из центра, около 10 человек. Наш командир представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд", — рассказал Янковский РИА "Новости".

Военнопленный добавил, что старшим в группе был активист "Правого сектора"* по фамилии Вуйко. Эти люди во время каждого боя отслеживали, чтобы солдаты не оставляли позиций, при этом они расстреливали без предупреждения всех, кто вёл себя подозрительно.

Ранее военный эксперт Евсеев назвал условие, при котором бойцы ВСУ массово сложат оружие. А сдача в плен украинских морпехов в Мариуполе, по его мнению, является показателем того, что "умирать за преступный киевский режим никто не хочет".