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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 02:22
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Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"

По словам сержанта ВСУ, заградительный отряд в его мотопехотной бригаде появился, когда моральное состояние солдат ухудшилось, им перестали платить деньги, начались сбои в поставках еды.

Украинские националисты активно используют заградительные отряды из "Правого сектора"* для предотвращения дезертирства, рассказал украинский военнопленный, старший сержант разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Михаил Янковский.

По словам сержанта, заградительный отряд в его мотопехотной бригаде появился, когда моральное состояние солдат ухудшилось. Им прекратили платить деньги, начались сбои в поставках еды, а также перестали эвакуировать раненых бойцов. В результате многие военные сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

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"К нам прибыла группа из центра, около 10 человек. Наш командир представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд", — рассказал Янковский РИА "Новости".

Военнопленный добавил, что старшим в группе был активист "Правого сектора"* по фамилии Вуйко. Эти люди во время каждого боя отслеживали, чтобы солдаты не оставляли позиций, при этом они расстреливали без предупреждения всех, кто вёл себя подозрительно.

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Ранее военный эксперт Евсеев назвал условие, при котором бойцы ВСУ массово сложат оружие. А сдача в плен украинских морпехов в Мариуполе, по его мнению, является показателем того, что "умирать за преступный киевский режим никто не хочет".

* В России "Правый сектор" признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова
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