Politico: Украинские военные в Донбассе просят помощи

Как отмечает издание, западные страны продолжают спешно поставлять Киеву различное вооружение, но, несмотря на это, многие подразделения ожидает участь сил в Мариуполе.

Украинские военные в Донбассе находятся в трудном положении и просят немедленной поддержки. Об этом пишет газета Politico.

Автор материала приводит слова украинского военнослужащего. Он признаётся, что, если ситуация не изменится, не будет оказана запрашиваемая поддержка, подразделения могут "оказаться в том же положении, что силы в Мариуполе".

Издание также пишет, что "западные страны спешно поставляют тяжёлое вооружение Украине" в то время, как военная операция переходит к новой фазе. В статье говорится, что "поставки осуществляются в свете всё более отчаянных просьб со стороны командующих украинскими силами", которые подвергаются обстрелам.