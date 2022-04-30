Путин подписал указ о выплатах по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ в Донбассе
Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Данное распоряжение российский лидер дал в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобождённых территориях Украины, по десять тысяч рублей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В связи с 77-й годовщиной Победы в ВОВ 1941–1945 годов постановляю произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам ВОВ и участникам ВОВ, проживающим в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины, в размере 10 тысяч рублей", — говорится в документе.
Глава государства поручил кабмину "обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты". Указ подписан 30 апреля и вступает в силу с этого момента.