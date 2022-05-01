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Опубликовано 1 мая 2022, 20:33

"Только кепку зацепило": В Мариуполе повреждён памятник Жеглову из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Как отметил мэр города, монумент в честь самого знаменитого советского милиционера останется на месте. Владимира Высоцкого, актёра, исполнившего эту роль, очень любят местные жители.

В Мариуполе повреждён памятник Жеглову из фильма "Место встречи изменить нельзя" . Фото © VK / ДОНЕЦК ДНР РОССИЯ

В Мариуполе повреждён памятник Жеглову из фильма "Место встречи изменить нельзя" . Фото © VK / ДОНЕЦК ДНР РОССИЯ

В результате боёв в Мариуполе повреждён памятник герою известного советского детективного сериала "Место встречи изменить нельзя" Глебу Жеглову. Об этом со ссылкой на мэра города Константина Иващенко сообщает ТАСС. Монумент пострадал незначительно, уточнил градоначальник.

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"Но уцелел, ему только кепку зацепило, мы это обязательно исправим, и он дальше будет стоять. Жеглов там прижился, люди к нему тепло относятся", — сказал Иващенко.

Он сообщил, что менять местоположение памятника в планах нет. Иващенко добавил, что в городе есть клуб любителей и почитателей Владимира Высоцкого, раньше там постоянно проводились мероприятия в честь артиста.

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Как сообщал Лайф ранее, в центре Мариуполя установят памятник бабушке со Знаменем Победы, давшей отпор ВСУ. Мэр Иващенко сообщил, что скульптура появится на площади имени Ленинского Комсомола в ближайшее время. Её привезут уже утром 2 мая.

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wikimapia / chentsov

Арина Родионова
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