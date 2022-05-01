"Только кепку зацепило": В Мариуполе повреждён памятник Жеглову из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Как отметил мэр города, монумент в честь самого знаменитого советского милиционера останется на месте. Владимира Высоцкого, актёра, исполнившего эту роль, очень любят местные жители.

В Мариуполе повреждён памятник Жеглову из фильма "Место встречи изменить нельзя" . Фото © VK / ДОНЕЦК ДНР РОССИЯ

В результате боёв в Мариуполе повреждён памятник герою известного советского детективного сериала "Место встречи изменить нельзя" Глебу Жеглову. Об этом со ссылкой на мэра города Константина Иващенко сообщает ТАСС. Монумент пострадал незначительно, уточнил градоначальник.

"Но уцелел, ему только кепку зацепило, мы это обязательно исправим, и он дальше будет стоять. Жеглов там прижился, люди к нему тепло относятся", — сказал Иващенко.

Он сообщил, что менять местоположение памятника в планах нет. Иващенко добавил, что в городе есть клуб любителей и почитателей Владимира Высоцкого, раньше там постоянно проводились мероприятия в честь артиста.