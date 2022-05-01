Лавров обозначил главное требование России к Зеленскому

Лавров подчеркнул, что это не смена режима на Украине. Подобный подход скорее характерен США, которые "этим занимаются по всему миру".

Москва не настаивает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" его спросили, является ли сдача Зеленского условием для мира. Лавров подчеркнул: "Мы не требуем, чтобы он сдался".

"Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление", — пояснил глава МИД РФ.

Лавров пояснил, что смена режима на Украине не входит в число целей России. Подобный подход скорее характерен США, которые "этим занимаются по всему миру".

"Мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации", — заключил Лавров.