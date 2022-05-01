ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 мая 2022, 20:13
8401

Лавров обозначил главное требование России к Зеленскому

Лавров подчеркнул, что это не смена режима на Украине. Подобный подход скорее характерен США, которые "этим занимаются по всему миру".

Москва не настаивает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" его спросили, является ли сдача Зеленского условием для мира. Лавров подчеркнул: "Мы не требуем, чтобы он сдался".

"Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление", — пояснил глава МИД РФ.

Лавров пояснил, что смена режима на Украине не входит в число целей России. Подобный подход скорее характерен США, которые "этим занимаются по всему миру".

Лавров обвинил Киев в попытках терроризировать людей пусками ракет "Точка-У"
Лавров обвинил Киев в попытках терроризировать людей пусками ракет "Точка-У"

"Мы хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации", — заключил Лавров.

Как сообщал Лайф, в этом интервью Лавров также ответил на вопрос о возможности завершения "Операции Z" к 9 Мая. Глава МИД РФ подчеркнул, в России будут торжественно отмечать это праздник, "как это делают всегда". А темпы спецоперации зависят от необходимости минимизировать риски для военных и мирных жителей.

BannerImage

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar