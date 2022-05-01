МИД Швеции вызвал посла РФ после сообщений о нарушении воздушных границ

Глава внешнеполитического ведомства Анн Линде заявила, что королевство заявляет о недопустимости подобных действий и что российский дипломат в Стокгольме должен принять протест.

Глава МИД Швеции Анн Линде объявила о вызове российского посла в Стокгольме в связи с "вторжением российского самолёта". Речь идёт о воздушном судне типа Ан-30, которое якобы вошло в воздушное пространство королевства южнее провинции Блекинге.

"Когда происходит нарушение воздушных границ, мы должны реагировать и говорить, что это недопустимо", — отметила Линде в интервью Шведскому радио.

Анн Линде сообщила, что шведское дипведомство обратилось в Посольство РФ. Российский дипломат, подчеркнула она, должен прийти в МИД, чтобы принять протест.