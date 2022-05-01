Бойцы ЛНР вывели 40 жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными

Среди мирного населения были раненые, сейчас им оказывают медпомощь. В результате боевых действий удалось деблокировать одно из помещений, в котором люди были в плену.

Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке Вооружённых сил России вывела 40 жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными.

По сообщению офицера пресс-службы Народной милиции, после успешных боевых действий союзных подразделений удалось "деблокировать одно из помещений", где, по его словам, украинские силы держали в плену мирное население.

"Эвакуировали около 40 человек. [ВСУ] держали [их] в заложниках. Пока наши не выбили, они (силовики. — Прим. Лайфа) их не отпускали", — сказал военнослужащий Народной милиции с позывным Комар, передаёт РИА "Новости".

Сообщается, что среди мирного населения были раненые, сейчас им оказывают медпомощь.