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Опубликовано 1 мая 2022, 19:41
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Бойцы ЛНР вывели 40 жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными

Среди мирного населения были раненые, сейчас им оказывают медпомощь. В результате боевых действий удалось деблокировать одно из помещений, в котором люди были в плену.

Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке Вооружённых сил России вывела 40 жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными.

По сообщению офицера пресс-службы Народной милиции, после успешных боевых действий союзных подразделений удалось "деблокировать одно из помещений", где, по его словам, украинские силы держали в плену мирное население.

"Эвакуировали около 40 человек. [ВСУ] держали [их] в заложниках. Пока наши не выбили, они (силовики. — Прим. Лайфа) их не отпускали", — сказал военнослужащий Народной милиции с позывным Комар, передаёт РИА "Новости".

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Сообщается, что среди мирного населения были раненые, сейчас им оказывают медпомощь.

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Ранее глава Чечни Кадыров заявил, что Попасная скоро будет полностью освобождена от украинских боевиков. Заместитель начальника Росгвардии республики продемонстрировал разгромленное, уже освобождённое от националистов здание Рады в центре города.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Никита Осипов
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