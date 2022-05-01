Бойцы ЛНР вывели 40 жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными
Среди мирного населения были раненые, сейчас им оказывают медпомощь. В результате боевых действий удалось деблокировать одно из помещений, в котором люди были в плену.
Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке Вооружённых сил России вывела 40 жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными.
По сообщению офицера пресс-службы Народной милиции, после успешных боевых действий союзных подразделений удалось "деблокировать одно из помещений", где, по его словам, украинские силы держали в плену мирное население.
"Эвакуировали около 40 человек. [ВСУ] держали [их] в заложниках. Пока наши не выбили, они (силовики. — Прим. Лайфа) их не отпускали", — сказал военнослужащий Народной милиции с позывным Комар, передаёт РИА "Новости".
Сообщается, что среди мирного населения были раненые, сейчас им оказывают медпомощь.
Ранее глава Чечни Кадыров заявил, что Попасная скоро будет полностью освобождена от украинских боевиков. Заместитель начальника Росгвардии республики продемонстрировал разгромленное, уже освобождённое от националистов здание Рады в центре города.
ТАСС / Пётр Ковалёв