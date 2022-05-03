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Опубликовано 3 мая 2022, 20:42
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Замглавы МИД ЛНР Сорока обвинила Киев в геноциде жителей Рубежного

Сбор тел на улицах города продолжается. Городское подразделение МЧС вывозит их из двух моргов.

Гибель более 400 жителей Рубежного является геноцидом мирного населения. Такое мнение высказала первый заместитель главы МИД ЛНР, руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства, вооружённых сил и формирований Украины Анна Сорока.

"Налицо жестокое нарушение 4-й Женевской конвенции ("О защите гражданского населения". — Прим. ред.), налицо факты геноцида, когда нет разделения между военным и гражданским населением, когда гражданские объекты становятся целью военного нападения", заявила Сорока журналистам.

Сбор тел на улицах города продолжается. Как говорит представитель городского управления МЧС ЛНР Андрей Кузнецов, сейчас ведомство вывозит их из двух моргов Рубежного.

В Рубежном нашли тела мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ
В Рубежном нашли тела мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ

Лайф напоминает, что ранее в Народной милиции ЛНР рассказали о километровых окопах ВСУ в жилых районах Рубежного. При отступлении украинские силовики оставили очень много натовского вооружения, экипировки, аптечек. Также выяснилось, что они забрали только раненых, а тела погибших были не тронуты.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артем Порвин
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