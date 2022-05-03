Замглавы МИД ЛНР Сорока обвинила Киев в геноциде жителей Рубежного

Сбор тел на улицах города продолжается. Городское подразделение МЧС вывозит их из двух моргов.

Гибель более 400 жителей Рубежного является геноцидом мирного населения. Такое мнение высказала первый заместитель главы МИД ЛНР, руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства, вооружённых сил и формирований Украины Анна Сорока.

"Налицо жестокое нарушение 4-й Женевской конвенции ("О защите гражданского населения". — Прим. ред.), налицо факты геноцида, когда нет разделения между военным и гражданским населением, когда гражданские объекты становятся целью военного нападения", — заявила Сорока журналистам.

Сбор тел на улицах города продолжается. Как говорит представитель городского управления МЧС ЛНР Андрей Кузнецов, сейчас ведомство вывозит их из двух моргов Рубежного.