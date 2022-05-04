Песков: Российские войска не штурмуют "Азовсталь", но подавляют попытки боевиков выйти на позиции
В Кремле оценили возможность отмены Верховным главнокомандующим приказа об отмене штурма промзоны на окраине Мариуполя.
Российские вооружённые силы не штурмуют территорию завода "Азовсталь", но подавляют любые попытки заблокированных там боевиков выйти на огневые точки. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Публично был отдан приказ Верховным главнокомандующим об отмене штурма. Штурма нет. Но мы видим с вами, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно", — указал представитель Кремля.
З мая Лайф сообщал, что военным РФ и ДНР вновь пришлось уничтожать огневые точки "Азова" и ВСУ на "Азовстали". Националисты смогли перегруппироваться во время эвакуации с территории завода мирных жителей в течение двух предыдущих дней. Тем не менее Мариуполь — крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море — находится под контролем Российской армии. Об этом сегодня заявил министр обороны Сергей Шойгу.
VK / Минобороны России