Песков: Российские войска не штурмуют "Азовсталь", но подавляют попытки боевиков выйти на позиции

Российские вооружённые силы не штурмуют территорию завода "Азовсталь", но подавляют любые попытки заблокированных там боевиков выйти на огневые точки. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Публично был отдан приказ Верховным главнокомандующим об отмене штурма. Штурма нет. Но мы видим с вами, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно", — указал представитель Кремля.