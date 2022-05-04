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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 18:10
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Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход из России

В случае если события на Украине затянутся на довольно долгий срок, компания может "в тот или иной момент полностью свернуть бизнес" в РФ.

Генеральный директор компании Coca-Cola Джеймс Квинси не исключил, что американский производитель безалкогольных напитков может полностью уйти с российского рынка. Об этом он заявил в ходе мероприятия, организованного газетой The Wall Street Journal.

По его словам, если события на Украине затянутся на довольно долгий срок, Coca-Cola может "в тот или иной момент полностью свернуть бизнес" в РФ. В то же время Квинси выразил сомнения, что уход компании сможет оказать серьёзное давление на российские власти.

"Символизм важен, но он не может быть решающим фактором", — подчеркнул он.

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Напомним, 8 марта американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company заявил о решении приостановить свою работу в России на фоне геополитической напряжённости, вызванной российской военной "Операцией Z" на Украине. Позже дистрибьютор предупредил о резком повышении цен.

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Pexels

Николь Вербер
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