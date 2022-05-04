Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход из России

В случае если события на Украине затянутся на довольно долгий срок, компания может "в тот или иной момент полностью свернуть бизнес" в РФ.

Генеральный директор компании Coca-Cola Джеймс Квинси не исключил, что американский производитель безалкогольных напитков может полностью уйти с российского рынка. Об этом он заявил в ходе мероприятия, организованного газетой The Wall Street Journal.

По его словам, если события на Украине затянутся на довольно долгий срок, Coca-Cola может "в тот или иной момент полностью свернуть бизнес" в РФ. В то же время Квинси выразил сомнения, что уход компании сможет оказать серьёзное давление на российские власти.