Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход из России
В случае если события на Украине затянутся на довольно долгий срок, компания может "в тот или иной момент полностью свернуть бизнес" в РФ.
Генеральный директор компании Coca-Cola Джеймс Квинси не исключил, что американский производитель безалкогольных напитков может полностью уйти с российского рынка. Об этом он заявил в ходе мероприятия, организованного газетой The Wall Street Journal.
По его словам, если события на Украине затянутся на довольно долгий срок, Coca-Cola может "в тот или иной момент полностью свернуть бизнес" в РФ. В то же время Квинси выразил сомнения, что уход компании сможет оказать серьёзное давление на российские власти.
"Символизм важен, но он не может быть решающим фактором", — подчеркнул он.
Напомним, 8 марта американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company заявил о решении приостановить свою работу в России на фоне геополитической напряжённости, вызванной российской военной "Операцией Z" на Украине. Позже дистрибьютор предупредил о резком повышении цен.
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