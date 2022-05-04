ВСУ использовали монтажную пену для пыток российских военнопленных

Следственные подразделения опрашивают российских военных, лечащихся в госпиталях, а также освобождённых из украинского плена.

Российские власти расследуют несколько уголовных дел, возбуждённых в отношении военнослужащих ВСУ, которые пытали пленных российских солдат и офицеров. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в военном следствии.

"Уголовные дела возбуждены по двум–трём составам, в том числе по 356-й [статье УК РФ "Применение запрещённых средств и методов ведения войны"], но под них собираются доказательства и определяются фигуранты. Очевидно, их будет много. Из допросов пленных ВСУ известно, в частности, что российским военнослужащим, захваченным в плен, заливали в задний проход монтажную пену", — информирует издание.

Сообщается, что сбором фактов и доказательств занимаются следственные подразделения, которые опрашивают российских военных, освобождённых из плена и лечащихся в госпиталях. Часть информации получают от пленных военных ВСУ. Как уточняется, расследование может длиться год и более.