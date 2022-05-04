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Опубликовано 4 мая 2022, 19:48
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ВСУ использовали монтажную пену для пыток российских военнопленных

Следственные подразделения опрашивают российских военных, лечащихся в госпиталях, а также освобождённых из украинского плена.

Российские власти расследуют несколько уголовных дел, возбуждённых в отношении военнослужащих ВСУ, которые пытали пленных российских солдат и офицеров. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в военном следствии.

"Уголовные дела возбуждены по двум–трём составам, в том числе по 356-й [статье УК РФ "Применение запрещённых средств и методов ведения войны"], но под них собираются доказательства и определяются фигуранты. Очевидно, их будет много. Из допросов пленных ВСУ известно, в частности, что российским военнослужащим, захваченным в плен, заливали в задний проход монтажную пену", — информирует издание.

СК РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток военных РФ украинскими силовиками
СК РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток военных РФ украинскими силовиками

Сообщается, что сбором фактов и доказательств занимаются следственные подразделения, которые опрашивают российских военных, освобождённых из плена и лечащихся в госпиталях. Часть информации получают от пленных военных ВСУ. Как уточняется, расследование может длиться год и более.

Ранее Лайф писал, что СКР возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военных на Украине. При содействии Луганской и Донецкой народных республик проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений.

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ТАСС / Николай Zuma

Юлия Коновалова
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