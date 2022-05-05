ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 21:35
3266

Госдеп: США поддерживают гуманитарные усилия по эвакуации гражданских с "Азовстали"

Представитель ведомства Нед Прайс добавил, что Вашингтон хотел бы видеть организацию гумкоридора на продолжительный период времени.

Власти США положительно оценивают любые усилия по доставке мирных граждан в безопасное место. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс, говоря о ситуации вокруг "Азовстали".

"Каждый раз, когда люди могут воспользоваться гуманитарным коридором, гуманитарной паузой, это хорошая вещь", — сказал представитель Госдепа, отвечая на вопрос журналиста о том, видит ли Вашингтон положительный сигнал в попытках Москвы организовать гуманитарный коридор для вывода людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Кроме того, Прайс добавил, что США "хотели бы видеть" организацию гуманитарного коридора на продолжительный период времени.

Песков: Российские войска не штурмуют "Азовсталь", но подавляют попытки боевиков выйти на позиции
Песков: Российские войска не штурмуют "Азовсталь", но подавляют попытки боевиков выйти на позиции

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России с 08:00 до 18:00 по Москве 5, 6 и 7 мая прекратят боевые действия и откроют гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории "Азовстали". Военные уйдут на безопасное расстояние и обеспечат вывод людей в любых избранных ими направлениях — как на территорию РФ, так и в подконтрольные киевской власти районы.

Пушилин рассказал о желании жителей Мариуполя работать и наводить порядок в городе
Пушилин рассказал о желании жителей Мариуполя работать и наводить порядок в городе
BannerImage

ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar