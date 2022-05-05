Госдеп: США поддерживают гуманитарные усилия по эвакуации гражданских с "Азовстали"
Представитель ведомства Нед Прайс добавил, что Вашингтон хотел бы видеть организацию гумкоридора на продолжительный период времени.
Власти США положительно оценивают любые усилия по доставке мирных граждан в безопасное место. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс, говоря о ситуации вокруг "Азовстали".
"Каждый раз, когда люди могут воспользоваться гуманитарным коридором, гуманитарной паузой, это хорошая вещь", — сказал представитель Госдепа, отвечая на вопрос журналиста о том, видит ли Вашингтон положительный сигнал в попытках Москвы организовать гуманитарный коридор для вывода людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Кроме того, Прайс добавил, что США "хотели бы видеть" организацию гуманитарного коридора на продолжительный период времени.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России с 08:00 до 18:00 по Москве 5, 6 и 7 мая прекратят боевые действия и откроют гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории "Азовстали". Военные уйдут на безопасное расстояние и обеспечат вывод людей в любых избранных ими направлениях — как на территорию РФ, так и в подконтрольные киевской власти районы.
ТАСС / Пётр Ковалёв