Госдеп: США поддерживают гуманитарные усилия по эвакуации гражданских с "Азовстали"

Представитель ведомства Нед Прайс добавил, что Вашингтон хотел бы видеть организацию гумкоридора на продолжительный период времени.

Власти США положительно оценивают любые усилия по доставке мирных граждан в безопасное место. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс, говоря о ситуации вокруг "Азовстали".

"Каждый раз, когда люди могут воспользоваться гуманитарным коридором, гуманитарной паузой, это хорошая вещь", — сказал представитель Госдепа, отвечая на вопрос журналиста о том, видит ли Вашингтон положительный сигнал в попытках Москвы организовать гуманитарный коридор для вывода людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Кроме того, Прайс добавил, что США "хотели бы видеть" организацию гуманитарного коридора на продолжительный период времени.