Свою разгромную речь женщина закончила словами: "Да здравствует Россия!". И никто не посмел отнять у неё триколор.

В соцсетях набирает популярность видео, снятое в Мадриде после шествия "Бессмертного полка" 8 мая, на котором местная жительница с российским флагом в руках противостоит толпе украинских туристов. Оппоненты попытались отнять у неё триколор или бросить на землю, но отважная испанка решила донести свою позицию до собеседников до конца: Россия в составе СССР сражалась против фашизма на фронтах Второй мировой и непременно одержит победу сейчас.

Отважная жительница Мадрида с российским флагом преподала урок истории украинским туристам. Видео © Telegram-канал / Кругосветка по Испании

"Если бы нацисты победили, такие люди, как я, и многие другие оказались бы в концлагерях или газовых камерах. Сегодня мы отмечаем поражение тех, кто поехал на Украину и убивал десятками украинских евреев, украинцев. И благодаря Красной армии сегодня мир наслаждается демократией", — заявила женщина прямо в глаза негодующим украинским приезжим.

Испанка разбила и следующий аргумент оппонентов, заявивших, что Россия якобы убивает их женщин и детей.

"На самом деле это Зеленский убил очень много людей", — горько констатировала она.