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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 23:21
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Британцев возмутил "ядерный намёк" Джонсона

Фото © ТАСС / EPA / Hollie Adams / POOL

Фото © ТАСС / EPA / Hollie Adams / POOL

Читатели Daily Express отрицательно отнеслись к решению премьер-министра оказать помощь Швеции.

Читатели британской газеты Daily Express осудили слова премьер-министра Бориса Джонсона об оказании Швеции любой запрашиваемой помощи в соответствии с соглашениями о взаимных гарантиях безопасности.

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"Наши ядерные ракеты находятся под контролем нашего премьер-министра, меня это пугает", отметил один из пользователей.

"После таких заявлений осознаёшь, что Джонсон представляет опасность для Британии и всего человечества", — прокомментировал другой читатель.

"Это какое-то безумие. Почему мы вообще воюем, деля мир на чёрное и белое?" возмутился комментатор.

"Мы не можем использовать наше ядерное оружие, пока Байден не разрешит нам", заявил британец.

"Молчал бы ты, Джонсон. Ты слишком стараешься войти в историю. Если у нас есть столько миллиардов, с которыми можно так легко расстаться, то почему бы не потратить их на британцев?" подытожил читатель.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО. Вашингтон поддерживает политику открытых дверей альянса и право каждой страны решать, какими будут внешняя политика и договорённости в области безопасности, отметили в администрации американского президента.

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Юлия Коновалова
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