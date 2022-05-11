Британцев возмутил "ядерный намёк" Джонсона
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Читатели Daily Express отрицательно отнеслись к решению премьер-министра оказать помощь Швеции.
Читатели британской газеты Daily Express осудили слова премьер-министра Бориса Джонсона об оказании Швеции любой запрашиваемой помощи в соответствии с соглашениями о взаимных гарантиях безопасности.
"Наши ядерные ракеты находятся под контролем нашего премьер-министра, меня это пугает", — отметил один из пользователей.
"После таких заявлений осознаёшь, что Джонсон представляет опасность для Британии и всего человечества", — прокомментировал другой читатель.
"Это какое-то безумие. Почему мы вообще воюем, деля мир на чёрное и белое?" — возмутился комментатор.
"Мы не можем использовать наше ядерное оружие, пока Байден не разрешит нам", — заявил британец.
"Молчал бы ты, Джонсон. Ты слишком стараешься войти в историю. Если у нас есть столько миллиардов, с которыми можно так легко расстаться, то почему бы не потратить их на британцев?" — подытожил читатель.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО. Вашингтон поддерживает политику открытых дверей альянса и право каждой страны решать, какими будут внешняя политика и договорённости в области безопасности, отметили в администрации американского президента.