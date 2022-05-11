Британцев возмутил "ядерный намёк" Джонсона

Читатели Daily Express отрицательно отнеслись к решению премьер-министра оказать помощь Швеции.

Читатели британской газеты Daily Express осудили слова премьер-министра Бориса Джонсона об оказании Швеции любой запрашиваемой помощи в соответствии с соглашениями о взаимных гарантиях безопасности.

"Наши ядерные ракеты находятся под контролем нашего премьер-министра, меня это пугает", — отметил один из пользователей.

"После таких заявлений осознаёшь, что Джонсон представляет опасность для Британии и всего человечества", — прокомментировал другой читатель.

"Это какое-то безумие. Почему мы вообще воюем, деля мир на чёрное и белое?" — возмутился комментатор.

"Мы не можем использовать наше ядерное оружие, пока Байден не разрешит нам", — заявил британец.

"Молчал бы ты, Джонсон. Ты слишком стараешься войти в историю. Если у нас есть столько миллиардов, с которыми можно так легко расстаться, то почему бы не потратить их на британцев?" — подытожил читатель.