Военные ЛНР продолжают собирать брошенную технику ВСУ
Как рассказал член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки", после восстановления экземпляры будут отправлены в подразделения Народной милиции республики.
На освобождённых территориях Луганской Народной Республики продолжают собирать брошенную украинскую военную технику. Об этом сообщил член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки", который осуществляет ряд задач на передовой в Л/ДНР.
"Затрофеили очередную военную технику — БРДМ украинских военнослужащих. Сейчас немного восстановим и уже будем выполнять задачи ради победы в войсках ЛНР", — передаёт РИА "Новости" его слова.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ показало наступление ВДВ на огневые точки ВСУ в ходе "Операции Z". На кадрах запечатлено наступление бронетехники. Огнём пулемётных расчётов также ведётся подавление снайперских позиций противника.
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