ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 12:31

Военные ЛНР продолжают собирать брошенную технику ВСУ

Как рассказал член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки", после восстановления экземпляры будут отправлены в подразделения Народной милиции республики.

На освобождённых территориях Луганской Народной Республики продолжают собирать брошенную украинскую военную технику. Об этом сообщил член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки", который осуществляет ряд задач на передовой в Л/ДНР.

"Затрофеили очередную военную технику — БРДМ украинских военнослужащих. Сейчас немного восстановим и уже будем выполнять задачи ради победы в войсках ЛНР", — передаёт РИА "Новости" его слова.

Политолог Михайлов спрогнозировал глобальное наступление ВС РФ в рамках "Операции Z"
Политолог Михайлов спрогнозировал глобальное наступление ВС РФ в рамках "Операции Z"

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ показало наступление ВДВ на огневые точки ВСУ в ходе "Операции Z". На кадрах запечатлено наступление бронетехники. Огнём пулемётных расчётов также ведётся подавление снайперских позиций противника.

BannerImage

Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar