Госдума рассмотрит проект о запрете обмена нацистских преступников

Соответствующее предложение на заседании палаты озвучил глава Комитета ГД по обороне. Все депутаты единогласно поддержали его идею.

Государственная дума России 18 мая на пленарном заседании рассмотрит проект постановления палаты, запрещающий обменивать нацистских преступников.

"Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы ГД рассмотрение проекта постановления по поручению председателя ГД о недопущении обмена нацистских преступников", — внёс предложение глава Комитета нижней палаты по обороне Андрей Картаполов в ходе заседания. Все присутствующие депутаты единогласно поддержали его идею.