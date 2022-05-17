Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 17:29

Госдума рассмотрит проект о запрете обмена нацистских преступников

Соответствующее предложение на заседании палаты озвучил глава Комитета ГД по обороне. Все депутаты единогласно поддержали его идею.

Государственная дума России 18 мая на пленарном заседании рассмотрит проект постановления палаты, запрещающий обменивать нацистских преступников.

"Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы ГД рассмотрение проекта постановления по поручению председателя ГД о недопущении обмена нацистских преступников", — внёс предложение глава Комитета нижней палаты по обороне Андрей Картаполов в ходе заседания. Все присутствующие депутаты единогласно поддержали его идею.

Минобороны РФ показало видео сдачи в плен сотен украинских военных с "Азовстали"
Минобороны РФ показало видео сдачи в плен сотен украинских военных с "Азовстали"

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил запретить обмен военных преступников из "Азова". Он уточнил, что речь идёт о тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, и тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками.

BannerImage

Госдума

Александра Васильева
  • Новости
  • Госдума
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar