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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 17:55

Финляндия и Швеция вместе подадут заявки в НАТО

Стороны намерены сделать это завтра, 18 мая.

Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на вступление в НАТО. Это произойдёт в среду, 18 мая, заявила шведский премьер Магдалена Андерссон.

"Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявки в НАТО", отметила она на пресс-конференции.

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Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. А сегодня глава МИД Швеции подписала заявку на членство в альянсе. При этом в Кремле сочли, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Против и Турция: президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО.

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Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Александра Вишнякова
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