Финляндия и Швеция вместе подадут заявки в НАТО
Стороны намерены сделать это завтра, 18 мая.
Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на вступление в НАТО. Это произойдёт в среду, 18 мая, заявила шведский премьер Магдалена Андерссон.
"Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявки в НАТО", — отметила она на пресс-конференции.
Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. А сегодня глава МИД Швеции подписала заявку на членство в альянсе. При этом в Кремле сочли, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Против и Турция: президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО.
Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images