Сенатор Перминов рассказал, что ждёт сдавшихся в плен украинских бойцов с "Азовстали"

Среди них есть солдаты, которым нацбаты дали оружие и, как живое мясо, отправили на передовую, а также убеждённые националисты, стрелявшие по мирным жителям, отметил он.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности герой России Дмитрий Перминов в беседе с порталом Ura.ru рассказал, что ждёт украинских военных и боевиков, вышедших с металлургического комбината "Азовсталь" и добровольно сдавшихся в плен.

"Российская сторона будет разбираться, какова степень участия каждого из них, и в соответствии с этим боевики понесут ответственность. Будут привлекать к суду", — заявил он.

При этом Перминов уточнил, что среди них есть те, кого взяли нацбаты, дали оружие и, как живое мясо, отправили на передовую, в то время как сами выступали заградительными отрядами. А есть и убеждённые националисты, которые стреляли по мирным жителям, российским военнослужащим. Именно они и должны понести наказание.

Вместе с тем сенатор назвал сдачу в плен нацистов победой и заслугой Вооружённых сил России и президента Владимира Путина. Он напомнил слова Верховного главнокомандующего РФ о блокировке всех входов и выходов с территории завода. Причём азовцы тогда поняли бесполезность дальнейших действий и в результате сдались, отметил Перминов. А также обратил внимание на задачи, поставленные главой государства. По его словам, кому-то и хотелось ускорить процесс, однако главной целью было сберечь военнослужащих и не рисковать зря.

Сейчас Украина пытается обернуть ситуацию в свою пользу, обратил внимание сенатор. Он напомнил, что буквально несколько недель назад киевские власти заявляли, что бойцы на "Азовстали" никогда не сдадутся, будут стоять до последнего и победят. Однако реальность совсем другая.