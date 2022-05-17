ВСУ заминировали автомобильный мост в Сумах

Украинские бойцы планируют взорвать его и обвинить в этом российские войска, выяснили в Минобороны РФ.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о новой провокации ВСУ. По данным ведомства, украинские боевики заминировали в Сумах автомобильный мост над железнодорожными путями.

"В Сумах подразделениями ВСУ заминирован автомобильный мост по улице Харьковской над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги, который планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск", — сообщил Мизинцев.