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Опубликовано 17 мая 2022, 18:48

ВСУ заминировали автомобильный мост в Сумах

Украинские бойцы планируют взорвать его и обвинить в этом российские войска, выяснили в Минобороны РФ.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о новой провокации ВСУ. По данным ведомства, украинские боевики заминировали в Сумах автомобильный мост над железнодорожными путями.

"В Сумах подразделениями ВСУ заминирован автомобильный мост по улице Харьковской над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги, который планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск", — сообщил Мизинцев.

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А ранее сообщалось, что ВСУ собираются взорвать Кайдакский мост через Днепр при наступлении войск России и ДНР. После этого Киев по "уже отработанному сценарию" намерен цинично обвинить Москву в якобы неизбирательных ударах, заявили в МО РФ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Николь Вербер
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