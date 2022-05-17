ВСУ заминировали автомобильный мост в Сумах
Украинские бойцы планируют взорвать его и обвинить в этом российские войска, выяснили в Минобороны РФ.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о новой провокации ВСУ. По данным ведомства, украинские боевики заминировали в Сумах автомобильный мост над железнодорожными путями.
"В Сумах подразделениями ВСУ заминирован автомобильный мост по улице Харьковской над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги, который планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск", — сообщил Мизинцев.
А ранее сообщалось, что ВСУ собираются взорвать Кайдакский мост через Днепр при наступлении войск России и ДНР. После этого Киев по "уже отработанному сценарию" намерен цинично обвинить Москву в якобы неизбирательных ударах, заявили в МО РФ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency