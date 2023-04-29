10 удивительно интересных рентгеновских снимков, которые вы и не надеялись когда-то увидеть

Обычно рентген используется для "скучных", но важных задач: изучить перелом, узнать, что везёт путешественник с собой. Лайф же собрал кадры, узнать о которых будет интересно всем.