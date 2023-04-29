КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 07:00

10 удивительно интересных рентгеновских снимков, которые вы и не надеялись когда-то увидеть

Обычно рентген используется для "скучных", но важных задач: изучить перелом, узнать, что везёт путешественник с собой. Лайф же собрал кадры, узнать о которых будет интересно всем.

"Снимок моего толстого кота", — Booyacaja.

Фото © Reddit / Booyacaja

Фото © Reddit / Booyacaja

"Рентген беременной собаки", — Headhuntern1.

Фото © Reddit / Headhuntern1

Фото © Reddit / Headhuntern1

"Рентген моего игрушечного мишки, который сделали ещё в девяностые", — sleepy__fox.

Фото © Reddit / sleepy__fox

Фото © Reddit / sleepy__fox

"Рентген ёжику", — DragonsExMachina.

Фото © Reddit / DragonsExMachina

Фото © Reddit / DragonsExMachina

"В зале ожидания рентгенолога в местной больнице обычные такие фотографии цветочков на стенах... за исключением того, что это рентгеновские снимки", — fitful_head.

Фото © Reddit / fitful_head

Фото © Reddit / fitful_head

"Я сделал рентгеновский снимок iPhone, и логотип Apple виден даже на нём", — SirDynamite69.

Фото © Reddit / SirDynamite69

Фото © Reddit / SirDynamite69

"Рентген моей руки после ампутации, которую провели благодаря уснувшему за рулём водителю", — maxkravts.

Фото © Reddit / maxkravts

Фото © Reddit / maxkravts

"На рентгене сломанной руки можно рассмотреть, как устроены смарт-часы", — jruhlman09.

Фото © Reddit / jruhlman09

Фото © Reddit / jruhlman09

"Моему бородатому дракону Спайро сделали пару рентгеновских снимков у ветеринара", — EyeTheSwan.

Фото © Reddit / EyeTheSwan

Фото © Reddit / EyeTheSwan

"Рентген всех винтов в моей лодыжке", — daisycraze88.

Фото © Reddit / daisycraze88

Фото © Reddit / daisycraze88

Истории пяти фотографий, которые без фотошопа наводят жуть

Истории пяти фотографий, которые без фотошопа наводят жуть

Обложка ©

Reddit / sleepy__fox, SirDynamite69

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров