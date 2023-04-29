10 удивительно интересных рентгеновских снимков, которые вы и не надеялись когда-то увидеть
Обычно рентген используется для "скучных", но важных задач: изучить перелом, узнать, что везёт путешественник с собой. Лайф же собрал кадры, узнать о которых будет интересно всем.
"Снимок моего толстого кота", — Booyacaja.
Фото © Reddit / Booyacaja
"Рентген беременной собаки", — Headhuntern1.
Фото © Reddit / Headhuntern1
"Рентген моего игрушечного мишки, который сделали ещё в девяностые", — sleepy__fox.
Фото © Reddit / sleepy__fox
"Рентген ёжику", — DragonsExMachina.
Фото © Reddit / DragonsExMachina
"В зале ожидания рентгенолога в местной больнице обычные такие фотографии цветочков на стенах... за исключением того, что это рентгеновские снимки", — fitful_head.
Фото © Reddit / fitful_head
"Я сделал рентгеновский снимок iPhone, и логотип Apple виден даже на нём", — SirDynamite69.
Фото © Reddit / SirDynamite69
"Рентген моей руки после ампутации, которую провели благодаря уснувшему за рулём водителю", — maxkravts.
Фото © Reddit / maxkravts
"На рентгене сломанной руки можно рассмотреть, как устроены смарт-часы", — jruhlman09.
Фото © Reddit / jruhlman09
"Моему бородатому дракону Спайро сделали пару рентгеновских снимков у ветеринара", — EyeTheSwan.
Фото © Reddit / EyeTheSwan
"Рентген всех винтов в моей лодыжке", — daisycraze88.
Фото © Reddit / daisycraze88
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Reddit / sleepy__fox, SirDynamite69