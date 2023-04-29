КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 21:51

Жена Петросяна Брухунова вступилась за Киркорова, которого сравнили с Гринчем

<p>Новая внешность Филиппа Киркорова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova</p>

Новая внешность Филиппа Киркорова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

Жена юмориста Евгения Петросяна блогерша Татьяна Брухунова поделилась отрывком выступления Филиппа Киркорова, перенсшего пластическую операцию. После этого она защитила певца, которого раскритиковали пользователи.

Юзеры сравнили внешность артиста с Гринчем. По словам фанатов, новый облик музыканта выглядит неестественным.

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"Седой Гринч!"; "Он не король, а на шута больше тянет"; "Наряд — сценический образ, понятно. Но волосы, борода... Это что к чему... Ужас, зачем старика делать из себя. С этим-то он точно по улице ходит", прокомментировали подписчики.

В ответ Брухунова назвала Киркорова выдающимся человеком и выразила уверенность, что потомки современных россиян будут говорить о певце в превосходной степени. По её словам, комментаторы путают сценический образ и жизнь. Брухунова заявила, что "ходить по улице в перьях и делать шоу — это не одно и то же".

Напомним, за последние несколько месяцев певец Филипп Киркоров настолько преобразился, что теперь пугает фанатов. Из-за большого количества сделанной пластики те перестали узнавать черты лица артиста, а некоторые и вовсе заподозрили существование двойника знаменитости. Киркоров, впрочем, уже ответил всем хейтерам на нападки после смены имиджа. В беседе с Лайфом он попросил всех успокоиться.

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Юлия Коновалова
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