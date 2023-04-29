Жена Петросяна Брухунова вступилась за Киркорова, которого сравнили с Гринчем

Жена юмориста Евгения Петросяна блогерша Татьяна Брухунова поделилась отрывком выступления Филиппа Киркорова, перенсшего пластическую операцию. После этого она защитила певца, которого раскритиковали пользователи.

Юзеры сравнили внешность артиста с Гринчем. По словам фанатов, новый облик музыканта выглядит неестественным.

"Седой Гринч!"; "Он не король, а на шута больше тянет"; "Наряд — сценический образ, понятно. Но волосы, борода... Это что к чему... Ужас, зачем старика делать из себя. С этим-то он точно по улице ходит", — прокомментировали подписчики.

В ответ Брухунова назвала Киркорова выдающимся человеком и выразила уверенность, что потомки современных россиян будут говорить о певце в превосходной степени. По её словам, комментаторы путают сценический образ и жизнь. Брухунова заявила, что "ходить по улице в перьях и делать шоу — это не одно и то же".