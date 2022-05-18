МИД Турции: Швеция и Финляндия должны "устранить опасения" Анкары в вопросах безопасности
По словам Мевлюта Чавушоглу, турецкая сторона понимает озабоченность Стокгольма и Хельсинки по вопросу членства в Североатлантическом альянсе.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара понимает озабоченность Швеции и Финляндии в вопросах членства в НАТО. Министр указал, что Стокгольм и Хельсинки при этом тоже должны понять позицию его страны в данном вопросе. Речь, в частности, идёт об отношении этих двух стран к запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
"Мы понимаем их озабоченность, но они должны понять обеспокоенность Турции в вопросах безопасности", — сообщил Чавушоглу перед встречей с госсекретарём США Энтони Блинкеном, его слова приводит телеканал TRT.
Лайф ранее писал, что Анкара призвала заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сославшись на то, что страны поддерживают Рабочую партию Курдистана. Стокгольму и Хельсинки нужно пересмотреть своё отношение к "террористам", сказал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Однако его ультиматум был отвергнут. Тогда Анкара поставила перед США условия в обмен на своё согласие включить новых участников в НАТО. Американская сторона ответа пока не дала. И теперь власти Турции заблокировали начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции.
ТАСС / Александр Щербак