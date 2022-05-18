МИД Турции: Швеция и Финляндия должны "устранить опасения" Анкары в вопросах безопасности

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара понимает озабоченность Швеции и Финляндии в вопросах членства в НАТО. Министр указал, что Стокгольм и Хельсинки при этом тоже должны понять позицию его страны в данном вопросе. Речь, в частности, идёт об отношении этих двух стран к запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).