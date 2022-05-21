"Блестящая победа": Глава Крыма Аксёнов прокомментировал освобождение "Азовстали"

По его мнению, завершение операции по блокированию комбината стало бесславным концом украинских боевиков.

Полное освобождение от украинских боевиков территории металлургического комбината "Азовсталь" и его переход под контроль Вооружённых сил РФ является блестящей победой. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Азовсталь" полностью освобождена от засевших в подземных катакомбах нацистов. Поздравляю наших воинов с блестящей победой над вооружённым до зубов и численно превосходящим противником", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

По его мнению, завершение операции по блокированию комбината стало бесславным концом украинских боевиков.

"По-другому и быть не могло, потому что поклонники Гитлера и Бандеры обречены повторить судьбу своих кумиров", — подчеркнул Аксёнов.