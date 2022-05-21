"Блестящая победа": Глава Крыма Аксёнов прокомментировал освобождение "Азовстали"
По его мнению, завершение операции по блокированию комбината стало бесславным концом украинских боевиков.
Полное освобождение от украинских боевиков территории металлургического комбината "Азовсталь" и его переход под контроль Вооружённых сил РФ является блестящей победой. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Азовсталь" полностью освобождена от засевших в подземных катакомбах нацистов. Поздравляю наших воинов с блестящей победой над вооружённым до зубов и численно превосходящим противником", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
По его мнению, завершение операции по блокированию комбината стало бесславным концом украинских боевиков.
"По-другому и быть не могло, потому что поклонники Гитлера и Бандеры обречены повторить судьбу своих кумиров", — подчеркнул Аксёнов.
Лайф сообщал, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен 2439 украинских военных. Сегодня же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
ТАСС / Сергей Мальгавко